Se il Napoli perde punti con le piccole significa che il problema esiste. Ed è più grande degli infortuni (Tuttosport)

Secondoildelè più. Lo si legge sul quotidiano dopo la sconfitta a Como per 2-1.Ilora è in modalità offline: segna poco, subisce e cala nei secondi tempiScrive:Perché ilentusiasmante di questi mesi è sparito, casualmente (o forse no?) dopo la fine del mercato. Kvaratskhelia ha lasciato tanti soldi nelle casse, ma la squadra ha perso qualcosa. Non solo con l’addio del georgiano, ma soprattutto dopo qualcheo, fatalmente emersi dopo il 3 febbraio.Ilora è in modalità offline: segna poco, subisce troppo e cala vistosamente nei secondi tempi. Prima di Como si era già fatto agguantare nei minuti finali dalla Roma e dalla Lazio.Conte si presenta rassegnato: se ilcon le, con le quali finora ha sempre avuto uno score invidiabile,che il