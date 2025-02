Ilrestodelcarlino.it - Scuola devastata dai vandali durante il weekend, l’assessore: “Costretti a chiuderla”

Bologna, 24 febbraio 2025 – Gravissimi atticiilallasecondaria di primo grado Testoni che si trova in via Antonio di Vincenzo, nella zona della Bolognina, nel quartiere Navile. La struttura, a causa dei gravi danni subiti, ha dovuto chiudere nella giornata di oggi, lunedì 24 febbraio. Lo fa sapere il Comune di Bologna attraverso una nota delDaniele Ara. “il fine settimana si sono verificati gravi attici allasecondaria di primo grado Testoni che hanno costretto alla chiusura del plesso – dicenella nota stampa -. Dalle 8 di questa mattina ci siamo attivati per collaborare al ripristino dellache speriamo di poter riaprire già domani”. “L’Ufficiodel quartiere e il personale dei lavori pubblici è sul posto e questa mattina mi recherò personalmente per un sopralluogo – conclude-.