Liberoquotidiano.it - "Scudetto, perché la Juve c'è": a "Pressing" la profezia sui bianconeri di Thiago Motta

Un 1-0 pesantissimo a Cagliari, che allontana il Milan e le rivali e consolida sempre di più il quarto posto per lantus. Secondo Riccardo Trevisani, però, ladinon va esclusa per lo, a 12 giornate dalla fine del campionato. Ne è convinto l'opinionista, che aha parlato della risalita dei. "Laha sempre un tempo buono, stavolta a Cagliari è stato il primo e non il secondo, ma è giustificata dall'impegno di Champions", le sue parole. E ancora: ”La classifica — ha proseguito — è incredibile rispetto a quattro settimane fa. E' a otto punti dal primo posto, ancora con diverse ambizioni di poter arrivare quarta e poi chissà. Se le altre vanno piano e magari lacorre, quale scenario puoi precludere? Anche se le prestazioni sono state migliori a gennaio quando si facevano meno punti".