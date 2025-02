Thesocialpost.it - Scossa di Terremoto in Provincia di Reggio Calabria: Nessun Danno Segnalato

Unadidi magnitudo 3.3 è stata registrata nella notte indi. Il sisma si è verificato alle 2:06 ed è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con un ipocentro a 43 chilometri di profondità. L’epicentro è stato individuato a circa 9 chilometri dal comune di Roccaforte del Greco, un piccolo centro montano dell’Aspromonte.Nonostante lasia stata avvertita in alcune zone della, al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Il movimento tellurico rientra nell’attività sismica tipica dell’area calabrese, una delle regioni italiane con la più alta frequenza di terremoti a causa della complessa dinamica delle placche tettoniche nel Mediterraneo.Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare la situazione, ma l’evento non ha destato particolari allarmi.