Ilgiorno.it - Scoppia un incendio sul tetto: famiglia salvata da un passante

Leggi su Ilgiorno.it

Codogno (Lodi), 24 febbraio 2025 - Hanno rischiato grosso i componenti della, mamma e due figli piccoli, che, attorno alle 23 di ieri, erano nella loro abitazione a Triulza, frazione di Codogno: infatti mentre si trovavano al piano di sotto, il fuoco stava divampando e distruggendo una parte dela causa, probabilmente, l'della canna fumaria. E' stato una dare l'allarme quando ha notato la colonna di fumo alzarsi in cielo mentre all'interno vi erano le tre persone ignare di quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento di Casalpusterlengo che hanno spento il rogo che aveva già distrutto una porzione della copertura, mandando in fumo una stanzetta. Almeno un paio di persone, una donna di 40 anni e un figlio di otto anni, sono stati visitati dai soccorritori del 118 anche se fortunatamente non hanno dovuto ricorrere alle cure sanitarie dell'ospedale.