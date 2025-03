Strumentipolitici.it - Scontro USA-Ucraina a colpi di dichiarazioni al vetriolo: l’accordo sui minerali è lontano

Sembrava quasi fatta e invece l’intesa sulle risorse minerarie è ancora in ballo. Trump dà la colpa a Zelensky, il quale non gli risparmia risposte piccate. I redattori delavranno da lavorare molto per definire i punti principali in un modo accettabile sia per Washington che per Kiev.Differenza di veduteWashington e Kiev hanno in comune il fatto di volere un’intesa mutualmente conveniente, che mantenga un alto livello di cooperazione sul piano economico prima ancora che su quello militare. Ma le affinità terminano qui, perché sul contenuto delle differenze di vedute sono sostanziali. Gli americani ritengono di proporre un’opportunità “storica, incredibile”, che comprende le migliori garanzie di sicurezza possibili per gli ucraini. Questi ultimi hanno mostrato un’iniziale entusiasmo per poi ritirarsi su una posizione rigida, dalla quale non sembrano smuoversi.