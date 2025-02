Napolitoday.it - Scontro in diretta: "Rita De Crescenzo non rappresenta Napoli"

Leggi su Napolitoday.it

Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio andata in onda su Rete 4, il noto musicista e compositore napoletano Weiners si è alzato dal pubblico per intervenire in un acceso dibattito che sta facendo discutere tutta l'Italia. L'ospite principale della serata era la controversa TikTokerDe.