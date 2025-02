Lanotiziagiornale.it - Scontro all’Onu sulla guerra in Ucraina: Kiev e Bruxelles propongono una risoluzione che condanna Putin, mentre gli Usa rispondono con una mozione che chiede la fine della guerra senza citare l’invasione russa

Nel terzo anniversario deldell’, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dovrebbe votare oggi due risoluzioni: una proposta dall’e sostenuta dall’Europa perre il ritiro immediato delle forze russe, e l’altra un appello degli Stati Uniti per una rapidache non menziona mai l’aggressione da parte. Secondo fonti europee e Usa, l’amministrazione Trump ha fatto pressione sugli ucraini affinché ritirassero la loronon vincolante e sottoscrivessero la proposta americana.Ma l’ha rifiutato e lasarà sottoposta al voto dell’Assemblea dei 193 Paesi: unoche riflette le crescenti tensioni tra Stati Uniti da una parte esostenuta dall’Unione europea dall’altra. Nell’Assemblea generale tuttavia non ci sono opzioni di veto e lasull’, co-sponsorizzata da tutti i 27 membri dell’Unione Europea, è quasi certa di essere adottata.