Sciopero trasporti | disagicorse ridotte

11.42 Corse, alcune metro ferme e disagi per lodi 24 ore del trasporto pubblico, indetto dai sindacati di base per il mancato adeguamento salariale e le condizioni contrattuali. Orari e modalità sono diversi da città a città, fatte salve fasce di garanzia. A Milano, le linee metro sono aperte, bus e tram in servizio,A Roma,funzionano linee metro A e B,possibili riduzioni di corse.Chiusa la C. A Napoli,riduzioni parziali. Adesione più alta a Torino e Bologna. Nel settore aereo, stop dalle 12 alle 16 per Easyjet,Aeroitalia