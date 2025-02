Notizie.com - Sciopero trasporti oggi, mezzi pubblici in tilt: a rischio aerei, bus, metro e tram. Quando finisce, orari e fasce di garanzia

Lodeitorna protagonista nella giornata dicon iin. Sono abus, mentre e, glie lediin: abus,di(ANSA) Notizie.comTorna protagonista il disagio per chi viaggia sia come pendolare che per chi si muove all’interno della città. Problemi che riguardano tutto il paese e che nascono dall’agitazione legata all’adeguamento salariale e alle condizioni contrattuali per il triennio 2024/26. Unoche vale per tutta la giornata anche se saranno previste delledicome dice la legge.Glivariano però in base alla città con delle differenze sostanziali, ma anche dei punti in comune che uniscono tutto il paese sulla decisione dello