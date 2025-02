Quotidiano.net - Sciopero nazionale Usb: disagi nel trasporto pubblico in diverse città italiane

E' in corso lodellocale proclamato dall'Usb a libello"per il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo del contrattodi lavoro autoferrotranvieri internavigatori 2024-2027". A Milano le metropolitane, al momento, sono tutte aperte e in funzione, come confermato da Atm. A Torino, secondo i sindacati di base, l'adesione è tra il 65 e il 70%. Regolare in mattinata la metropolitana, dove - informa l'azienda Gtt - "sono finiti i lavori di manutenzione straordinaria, in anticipo rispetto ai tempi previsti, e i treni hanno ripreso a circolare regolarmente". Ilurbano è garantito nelle fasce tra le 6 e le 9 e tra le 12 e le 15, quello extraurbano fino alle 8 e e dalle 14,30 alle 17,30. A Bologna l'adesione è stimata intorno all'80%.