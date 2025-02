Lapresse.it - Sciopero mezzi 24 febbraio 2025, a Milano linee tutte regolari

Avvio di settimana a rischio disagi per oggi, lunedì 24, per unodel trasporto pubblico locale a livello nazionale indetto dai sindacati di base. Lodi 24 ore riguarderà metro, bus e tram, articolato in diversi modi nelle grandi città, con fasce di garanzia.Nel trasporto pubblico locale, come di consueto, previste fasce di garanzia con orari diversi da città a città: a Roma icircoleranno dalle 5.30 alle 8 e mezzo e poi dalle 17 e 30 alle 20. Stessi orari per tram, bus e filobus anche a Napoli mentre ala circolazione è garantita fino alle 8 e 45 e poi tra le 15 e le 18. La protesta è contro il mancato adeguamento salariale e le condizioni contrattuali per il triennio 2024-2026.Un’altra protesta di 4 ore riguarda invece nel comparto aereo i lavoratori di EasyJet e Aeroitalia: il personale viaggiante si fermerà tra le 12 e le 16.