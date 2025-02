Quotidiano.net - Sciopero dei trasporti oggi: orari e fasce di garanzia per bus, tram e metropolitane

Roma, 24 febbraio 2025 – Potrebbe essere un’altra giornata di passione per chi utilizza ipubblici. A fermarsi, per unodi 24 ore, sono ilocali: bus,. I motivi delloLa durata delloanche a Easyjet Ledia Roma, Milano e Napoli Lodel trasporto locale di lunedì 24 febbraio rappresenta solo l’ultima di una serie di manifestazioni che hanno interessato iin Italia negli ultimi mesi. Astensioni dal lavoro che in alcuni casi hanno visto un vero e proprio braccio di ferro fra il ministro deiMateo Salvini e i sindacati a suon di precettazioni. I motivi delloA proclamare loè stato il sindacato autonomo Usb (Unione sindacale di base) “per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo “CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024/ 2027”, si legge nelle motivazioni.