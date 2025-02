Bolognatoday.it - Sciopero degli autobus a Bologna: ecco gli orari e i servizi garantiti

Giornata difficile per i pendolari in Emilia-Romagna e aper via dellonazionale dei trasporti pubblici locali, indetto dai sindacati di base. Lo stop interesserà bus, corriere e ilo People Mover, con possibili disagi per tutta la giornata di lunedì 24 febbraio.