Sciopero bus oggi a Bologna | gli orari

, 24 febbraio 2025 – Sarà un lunedì di passione quello di24 febbraio in Emilia Romagna e a, a causa dellodei mezzi del trasporto pubblico locale, proclamato a livello nazionale e indetto dai sindacati di base. Quanto dura loe le fasce garantite Lodura per 24 ore e ariguarda bus e corriere. Lo– fa sapere Tper, che gestisce il servizio del trasporto pubblico locale nel capoluogo e a Ferrara – si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Neglidi, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino disaranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso la periferia, e viceversa, cono di partenza fino alle 8.