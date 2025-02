Sci nordico mercoledì il via ai Mondiali di Trondheim | il programma di fondo salto e combinata

Leggi su Sportface.it

26 febbraio prenderanno il via idi sci, in Norvegia. Un appuntamento importante per le squadre italiane di sci dicon gli sci enordica, pronte a giocarsi le proprie carte per provare a strappare risultati di rilievo. Itornano aa 28 anni dall’ultima edizione, quella del 1997, che si rivelò molto fortunata per l’Italia. Allora, infatti, arrivarono quattro medaglie d’argento con Stefania Belmondo e un bronzo nella staffetta maschile, composta da Giorgio Di Centa, Silvio Fauner, Pietro Piller Cottrer e Fulvio Valbusa. Che sia di buon auspicio per il Tricolore? Per quanto riguarda l’ultima edizione, quella del 2023 a Planica, si riparte dall’argento nella Team Sprint a tecnica libera con Federico Pellegrini e Francesco De Fabiani.