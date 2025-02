Oasport.it - Sci freestyle: la Cina trionfa anche nella prova a squadre di aerials in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

pigliatutto in quel di Beidahu. Dopo aver vinto entrambe le prove individuali, la compagine asiatica hato, ultimo appuntamento valido per la terzultima tappa delladel2024-2025 di sci, specialità. Una gara dominata dall’inizio alla fine quella dei padroni di casa, i quali hanno occupatoil terzo posto con la formazione 2. Il team leader, composto da Mengtao Xu, Tianma Li e Guangpu Qi, ha avuto la meglio totalizzando il punteggio totale di 345.26 facendo perno in particolar modo sul dominio nel secondo salto, eseguito da Li. Al posto d’onore si sono posizionati invece gli Stati Uniti 1 (Karenna Elliot, Quinn Dehlinger, Christopher Lillis) raggiungendo quota 317.05 dopo un inizio con il freno a mano ed una buona ripresa nelle altre due esecuzioni.