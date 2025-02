Oasport.it - Sci di fondo, Michael Hellweger non sarà al via dei Mondiali di Trondheim

Il conto alla rovescia che porterà all’inizio deidi sci di(Norvegia) sta per terminare e in casa Italia arrivano delle novità in merito a una defezione dell’ultimo momento. Il contingente tricolore, formato da 16 atleti (10 uomini e 6 donne), perde un’unità. Parliamo di.Il 28enne tricolore, infatti, non potrà dare un contributo alla causa per via di alcuni problemi di salute che l’hanno costretto ad alzare bandiera bianca. Pertanto non vedremo in azionein una compagine nella quale Federico Pellegrino resta sempre il leader.Il valdostano, alla sua ultima partecipazione in una competizione iridata, vorrà conquistare una medaglia. Sarebbe la n.7 della propria carriera. Attualmente Pellegrino può fregiarsi nel proprio percorso agonistico di 1 oro, 3 argenti e 2 bronzi.