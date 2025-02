Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo di Kvitfjell: 11 azzurre in Norvegia

Leggi su Oasport.it

Ladel2024-2025 di scifemminile volta pagina e si sposta a, in, dove saranno protagoniste le discipline veloci: tre le gare previste, dato che sono in calendario due discese libere ed un superG.Tutte le gare avranno inizio alle ore 10.30: venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo si terranno le discese, mentre domenica 2 marzo è in programma il superG. Non sono ancora stati fissati ufficialmente gli orari delle due prove cronometrate di mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio.Nei tre giorni di gare insaranno protagoniste, nel complesso, undici: Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Allemand, Nicol Delago, Nadia Delago, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Asja Zenere e Vicky Bernardi.Chi è Sara Allemand: il volto nuovo della velocità che ha ben figurato inEuropa