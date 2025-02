Oasport.it - Sci alpino, è l’Italia dei veterani: Federica Brignone e Dominik Paris trascinano il gruppo

Leggi su Oasport.it

Un fine settimana fantastico per lo sciitaliano al ritorno della Coppa del Mondo dopo i Mondiali. Un’Italia che è trascinata dai suoie dalle sue stelle più luminose:al femminile eal maschile, le due stelle polari del movimento azzurro che conducono la squadra a grandi risultati.a Sestriere ha dimostrato una volta di più di essere una fuoriclasse totale. Arrivata alle due gare sulla Giovanni Alberto Agnelli in condizioni di salute tutt’altro che ideali: un’influenza che non le ha permesso di allenarsi in tutta la settimana post-Saalbach e che poteva destabilizzarla. Scende in pista e piazza due prestazioni straordinarie, vincendo per distacco e facendo un passo ulteriore per la classifica di Coppa del Mondo, allungando a un vantaggio di 190 punti su Lara Gut-Behrami.