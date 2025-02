Sci alpino Coppa del Mondo 2024 25 | a Kvitfjell tornano le gare di velocità le convocate azzurre

Leggi su Sportface.it

Archiviati i Mondiali di Saalbach e il fine settimana di Sestriere, ladelfemminile/2025 di scitorna in pista con le prove veloci di, sulle nevi norvegesi. L’Olympiabakken ospiterà infatti una tre giorni diche prenderanno il via venerdì 28 febbraio con la prima discesa (ore 11.00), per poi proseguire sabato 1° marzo ancora con una discesa (ore 10.30) e concludersi domenica 2 marzo con il super-g (ore 10.30). Si tratta della terz’ultima tappa stagionale prima delle finali di Sun Valley, e Federica Brignone arriva all’appuntamento forte delle due vittorie in gigante a Sestriere e dell’oro iridato sempre tra le porte larghe. La valdostana guida inoltre la classifica generale con un margine di 190 punti su Lara Gut-Behrami, che cercherà di difendere anche in Norvegia.