Schwoch: "Lukaku fa troppa fatica, il suo modo di giocare è prevedibile. Lautaro è l'attaccante più forte in Serie A"

L’ex attaccante, tra le altre di Venezia, Napoli e Livorno, Stefanè intervenuto in diretta su TvPlayin diretta su TvPlay – TvPlay.it“IL NAPOLI STA FACENDO UN GRANDE CAMPIONATO” – “Cosa ne penso del Napoli? Solo cose belle dopo il decimo posto dell’anno scorso. Con Conte sta facendo benissimo, un campionato incredibile che in pochi si sarebbero aspettati. L’Inter, per quanto riguarda la corsa Scudetto, ha qualcosa in più secondo me. Il Napoli non sempre mi ha convinto nonostante le vittorie, ma sta facendo veramente bene. Raspadori? Sta trovando spazio adesso perché il Napoli ha cambiato modulo e il 3-5-2 è perfetto per le sue caratteristiche”.“CONTE NON E’ CONTENTO DEL MERCATO DI GENNAIO DEL NAPOLI” – “L’atteggiamento di Conte? Forse ha questodi comunicare perché vuole togliere un po’ di pressione al gruppo.