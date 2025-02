Iltempo.it - Schlein e Conte divisi sull'Ucraina anche in piazza

Un migliaio di persone ina Roma, davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, ha manifestato in solidarietà con l'nel terzo anno dall'invasione russa. Tanti i rappresentanti della comunità, meno quelli della politica. C'erano soprattutto i centristi, a testimoniare come il campo largo, quando si parla di politica estera, non è in grado di assumere una sola posizione unitaria. A guidare la delegazione di Iv c'era la deputata Maria Elena Boschi che ha tenuto un appassionato discorso sul filo della commozione: «Noi siamo accanto all', vogliamo una pace che sia giusta e duratura e non ci può essere una pace giusta se equivale a una resa. E allora noi lanciamo un appello, svegliati Europa. Servono gli Stati Uniti d'Europa. Serve una sola voce in politica estera e una sola difesa militare», ha concluso.