Quifinanza.it - Schiuma spray di Carnevale ritirata: prodotto infiammabile, il marchio interessato

Leggi su Quifinanza.it

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di unadi. Ilmette a rischio l’incolumità degli utilizzatori, che di solito sono ragazzini, dal momento che è stato giudicato “altamente” dato il loro tradizionale “utilizzo all’interno delle case”, così come verificato dagli accertamenti eseguiti dai Nas di Cremona.Ildestinatario del ritiro ministeriale è la “party time”, proveniente dalla Cina. La data di compilazione della notifica è di lunedì 17 febbraio, ma l’annuncio sul sito ministeriale è stato pubblicato solo alcuni giorni dopo. È dunque possibile che siano in molti ad avere acquistato ladia rischio.party timeSecondo la classificazione delle autorità, la categoria in cui ricade laindicata è quella delchimico in aereosol con pittogramma di “estremamente” e di “pericolo generico”.