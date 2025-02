Unlimitednews.it - Schifani “Amministrare Palermo non è cosa facile, c’è molto da fare”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Un gemellaggio di idee, di prospettive di crescita. Sono due città,e Milano, a vocazione completamente diverse, masta iniziando un percorso anche di industrializzazione. Cresce il Pil, cresce anche l’occupazione, così come lo fa in Sicilia. Due modelli a confronto, il cui dibattito sarà sicuramente utile per modulare quelle che saranno anche le azioni della Regione siciliana sul capoluogo. Una per tutti, un fortissimo stimolo. Con la differenziata così non va. Occorre accelerare, occorre una campagna promozionale, occorredi tutto perchéraggiunga il target del 60% previsto affinché possano, fra due o tre anni, essere attivati e funzionare i termovalorizzatori”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato, a margine del “Forum Milano”, al teatro Massimo, nel capoluogo siciliano.