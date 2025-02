Ilrestodelcarlino.it - Schianto, non ce l’ha fatta dopo otto giorni. Disposti accertamenti diagnostici

Potrebbe essere disposto un accertamento diagnostico sul corpo di Stella Pignotti, la pensionata di 87 anni, originaria delle Marche ma che abitava a Reggiolo, in via Viazzana, deceduta sabato pomeriggio nella rianimazione dell’ospedale di Guastalla, dove era ricoverata in seguito a un incidente tra due auto, avvenuto una settimana prima in via Trieste a Reggiolo. I funerali, affidati all’agenzia Melli, sembravano già fissati per oggi. Ma sabato sera,il nulla osta della magistratura, l’autorità sanitaria ha disposto possibili, come da prassi in seguito a un ricovero di piùun incidente. I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Reggiolo,che saranno concesse tutte le previste autorizzazioni. Stella Pignotti lascia il figlio Stefano, la sorelle Maria e Giacomina, il fratello Ettore e altri parenti.