Ilgiorno.it - Schiacciato dal cestello. I giudici ribaltano la sentenza: gli imprenditori sono innocenti

Leggi su Ilgiorno.it

Erano stati condannati dal Tribunale di Monza a 2 anni e mezzo di reclusione ciascuno per omicidio colposo per l’operaio morto per asfissia toracica dopo essere rimastotra la grata della finestra e ildella piattaforma aerea che lui stava manovrando e che si è ribaltato.invece ora ribaltata dalla Corte di Appello di Milano, che ha assolto i dueritenuti responsabili del tragico infortunio sul lavoro, avvenuto il 6 luglio del 2018 in una ditta di Cesano Maderno che produce imballaggi di carta e cartone, la ‘MD Foils’ e costato la vita a Giovanni Spagnoli, operaio di 51 anni di Limbiate. Le motivazioni deimilanesi nonancora state rese note, ma di fatto annullano ladel giudice monzese, che aveva deciso per una pena ancora più alta di quella di 2 anni ciascuno chiesta dalla Procura di Monza.