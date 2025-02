Anteprima24.it - Scarichi irregolari e furto di energia: sequestrato un autolavaggio in provincia

Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi, la Guardia di Finanza del Comandole di Benevento, nell’ambito dei servizi d’istituto finalizzati al controllo economico del territorio, haa Montesarchio (BN) un locale ad uso commerciale utilizzato per l’.In particolare, militari della Tenenza di Montesarchio, a seguito di approfondite analisi di rischio, avevano accertato che una ditta individuale avente come oggetto sociale l’attività di, deteneva un locale commerciale aperto al pubblico ma non risultava destinataria di fatture relative al consumo dielettrica.Pertanto, i finanzieri effettuavano l’accesso presso il predetto locale e constatavano la presenza di sei dipendentidi cui quattro “in nero”. Nei confronti della suddetta impresa sono state contestate violazioni amministrative, derivanti dall’utilizzo di manodopera in nero, per circa 20.