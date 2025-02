Biccy.it - Scandalo nei camerini di Sanremo, parla uno dei cantanti in gara: “Meglio dopo”

IlGate ancora non è stato archiviato eaver acceso la curiosità sui social, in molti siti e podcast è arrivato anche in tv. Sono diversi idel Festival di2025 che hanno detto la loro su questo presunto, Clara ha dichiarato che secondo lei “alcuni artisti inavrebbero consumato durante la settimana sanremese”, Serena Brancale ha dichiarato di non aver sentito rumori, ma ha aggiunto di essersi divertita con il suo fidanzato nelle giornate passate in riviera, mentre Simone Cristicchi ha confessato di aver sentito solo le schitarrate di Achille Lauro che era nel camerino accanto al suo (proprio il nome di Achille Lauro è stato accostato allogate in un programma di Rai Uno).LoGate, le parole di Willie Peyote.Willie Peyote è stato ospite di Geppi Cucciari a Splendida Cornice e ha detto la sua sui pettegolezzi che circolano sul backstage del teatro Ariston.