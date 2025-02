Cityrumors.it - Scandalo di cronaca, violenza e bugie: picchia il figlio e viene arrestato

Unainaudita quella di un uomo cheile gli frattura braccia e gambe. La strana storia della famiglia del piccolo.La vicenda risale esattamente allo scorso 4 febbraio, ma la notiziafuori solamente ora che, il padre del bambino è stato. Gli operatori dell’ospedale di Modica, si sono resi subito conto che, la motivazione con la quale il piccolo giungeva in ospedale, non era sostenibile. Infatti, le menzogne raccontate ai medici dalla mamma, sono state scardinate.Una storia di maltrattamenti eCityrumors.it foto AnsaStorie di quasi insolita normalità, aggressioni,domestica inaudita. Come al solito, spesso e volentieri, sono i bambini a rimetterci. L’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti verso il. Il bambino è stato operato ed è sotto osservazione nel reparto di pediatria.