Laspunta.it - Scalo, la paura è di casa. Furti a ripetizione, cittadini esasperati.

Non serve la zona rossa, non servono i servizi di controllo e le centinaia di identificazioni fatte dalle forze dell’ordine se poi, quando arriva la sera, la zona dellotorna ad essere alla mercè di delinquenti, spacciatori e ladri.Laormai è di, anzi indei, allo. In queste settimane sono decine i tentativi di futi che si sono ripetuti in questa zona, dalle macchine alle abitazioni. Non ultima ieri notte, quando un cittadino che abita alloappena rientrato da una serata fuori, si è trovato l’appartamento sottosopra.L’immondizia abbandonata lungo la stradaCassetti aperti, vestiti sparsi ovunque, mobili spostati. Tutto all’aria. Non è stato certo un bel vedere al rientro a. Ma di queste situazioni, purtroppo, ne avvengono tutti i giorni.