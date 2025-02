Ilgiorno.it - Sbanda con la moto in curva. Scivolata fatale lungo il tornante

Ha perso la vita dopo essere caduto dalla sua. La vittima, Ivan Gatti, aveva 48 anni ed era residente a Zogno. L’incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 18 in via Gian Battista Moroni, sopra l’abitato di Nembro sulla Statale 36, la strada che porta verso la frazione di Lonno, che in serata ha subìto diversi rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi da parte del personale sanitario e delle forze dell’ordine. La prima ricostruzione arriva dai carabinieri, che sono stati sul posto per i rilievi di rito. Il centauro, per cause ancora in fase di accertamento, stava percorrendo la strada quando, a un certo punto, ha perso il controllo della, finendo contro un guardrail che era a protezione della strada. Resta ancora da capire quale sia stata la causa dellomento, che ha provocato la caduta e poi la morte della vittima.