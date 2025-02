Savino Del Bene Scandicci, serve una battaglia con Pinerolo per i tre punti

Leggi su Corrieretoscano.it

Del– Wash4Green3-1 (25-16,19-25,25-22,32-30)DEL: Ribechi, Castillo (L1), Ruddins 10, Kotikova 2, Mancini n.e., Ognjenovic 1, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema 10, Graziani 2, Nwakalor 11, Carol 8, Antropova 32, Mingardi 2, Ung n.e.. All.: Gaspari M. WASH4GREEN: Sorokaite 18, Cosi n.e., Di Mario (L2), Sylves 9, Bussoli n.e., D’Odorico 11, Moro (L1), Bracchi 1, Rubright n.e., Smarzek 16, Akrari 7, Moreno n.e., Avenia 4. All. MarchiaroARBITRO: Gaetano – CurtoFIRENZE – Ci sono volute oltre due ore di gioco allaDelper avere la meglio di. Ma alla fine arrivano i tre. È accaduto di tutto nella sfida della ventiquattresima giornata di Serie A1, con le ragazze di coach Gaspari, oggi prive della propria capitana Britt Herbots, ancora una volta in grado di dimostrarsi compatte e determinate contro un avversario giunto in Toscana con il chiaro obiettivo di farein chiave playoff.