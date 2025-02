Donnapop.it - Sapete che Achille Lauro e Tony Effe avevano litigato? Prima non si parlavano, ma ora…

Leggi su Donnapop.it

Il Festival di Sanremo 2025 ha messo sotto i riflettori, non solo per il loro piazzamento in classifica, ma anche per il caso della collana e dell’autotune, che hanno generato molte discussioni. Tuttavia, dietro le quinte, c’è una storia meno conosciuta che riguarda la loro relazione: in passato, infatti, i due artisti non si sopportavano.Oggi, invece, sono diventati amici, ma la strada che li ha portati a questa nuova amicizia non è stata affatto facile. A raccontare la storia dei loro attriti passati è stato proprio uno dei due, durante un’intervista a Le Iene.Perché?Durante una puntata de Le Iene,ha rivelato che, all’inizio, tra lui ec’erano molti attriti. «Eravamo un po’. ragazzini», ha spiegato il rapper, aggiungendo che, nonostante le tensioni, c’era sempre una certa stima reciproca.