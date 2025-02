Lanotiziagiornale.it - Santanchè e Nordio nel mirino delle opposizioni: governo sotto pressione sulle mozioni di sfiducia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Da una parte c’è Daniela, la ministra del Turismo finita nele la cui posizione si è fatta sempre più critica anche all’interno della maggioranza. Dall’altra Carlo, il ministro della Giustizia che è costretto a difendersi dalla mozione dipresentata dall’opposizione sul caso Almasri. Domani sarà, almeno in parte, il giorno della verità in Parlamento. Si inizia la mattina con la discussione generale della mozione disue si prosegue il pomeriggio con il voto su.La posizione diLa discussione generale sulla mozione dinei confronti della ministra del Turismo si è già tenuta, ormai due settimane fa. Domani, salvo sorprese (che non vanno comunque escluse), nel pomeriggio questa mozione dovrebbe essere votata.