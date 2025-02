Superguidatv.it - Sanremo 2025 – Fedez “ritrova” Marco Masini, a Domenica In: “Ti sono grato”

Leggi su Superguidatv.it

non sipiù incontrati dopo il duetto proposto a, ma in una nuova puntata diIn il rapper si dichiaraal cantautore di “Bella stronza”, per la loro sorprendente collaborazione., a “inIn una nuova puntata diIn, andata in onda sulle reti TV e streaming Rai il 23 febbraiorompe il silenzio mediatico sul duetto registrato con.Nell’intervento, l’ospite in studio non fa mistero del fatto di sentirsi fiero per il rilascio della nuova versione di Bella Stronza, ossia il duetto chegli ha proposto per il 75esimo Festival della canzone:“Volevo innanzitutto capire come sarebbe venuta la canzone. Io credo tutto si basi sulla musica e la sua comunicativa – fa sapere il cantautore, in un plauso indirizzato a