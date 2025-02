Lanazione.it - Sanità e servizi, tutti contro tutti. La Cisl: "I nodi vengono al pettine"

Leggi su Lanazione.it

"Iale l’amministrazione comunale deve fare la voce grossa con l’Asl". Questo l’appello dinella sua componente confederale, di funzione pubblica e pensionati, in merito al recente consiglio comunale sullalocale che, a distanza di giorni, continua a far discutere. "Ci domandiamo senza polemica - spiegano - ma con preoccupazione, se occorresse davvero attendere gli interventi dei rappresentanti della società civile, questa volta in consiglio, per scuotere chi governa la città e rappresenta la prima autorità sanitaria locale. Molte parole sono state spese da chi è chiamato a tradurre in azioni le scelte di politica sanitaria; adesso occorre un salto di qualità che si traduca in fattive realizzazioni. Carrara e ladi costa hanno bisogno di concretezza.