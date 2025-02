Internews24.com - San Siro Inter, Marotta rivela: «Oaktree tiene molto al progetto! Stiamo lavorando con il Milan per…»

di RedazioneSan: «alcon ilper.» Le parole del presidente nerazzurrovenuto in conferenza stampa dopo la riunione del CDA dell’, Beppe, il presidente, ha parlato cosi del tema nuovo stadio:SULLA SITUAZIONE STADIO – «Riconfermarsi è sempre difficile: l’anno scorso abbiamo vinto, ora siamo primi, ma è davverodifficile ripetersi. Il nostro percorso è fatto con l’intento di arrivare fino in fondo. Se altri arriveranno prima di noi diremo: bravi. Per quanto riguarda la situazione stadio rappresenta il focus principale per la Proprietà. Senza un impianto dagli standard elevati hai difficoltà a chiudere il gap con le big europee: in termini di ricavi, accoglienza, ospitalità.a questo perché uno stadio nuovo aumenterebbe il valore dell’azienda.