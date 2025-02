Ilrestodelcarlino.it - San Paolo, stasera assemblea diocesana sul sinodo

alle 20.30 presso la sala polivalente della parrocchia di San, in via Pistocchi, si svolgerà l’sinodaleconvocata dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. Quattro i temi: comunicazione sociale, cultura e strumenti digitali, arti, linguaggi e social media; qualità celebrativa, partecipazione e formazione liturgica; rinnovamento dei percorsi di iniziazione cristiana; forme sinodali di guida della comunità. I contributi saranno inviati a Roma in vista della secondanazionale ad aprile, a cui parteciperanno mons. Corazza e i tre delegati.