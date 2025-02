Quotidiano.net - San Mattia Apostolo: il Santo celebrato il 24 febbraio

Leggi su Quotidiano.net

La scelta di SanSanera uno dei discepoli di Gesù, scelto per diventaredopo il tradimento e la morte di Giuda Iscariota. Secondo gli Atti degli Apostoli, fu scelto mediante sorteggio tra due candidati, mostrando così l'intenzione divina nella sua elezione. Questo evento è significativo poiché rappresenta la volontà di mantenere il numero dei dodici apostoli, simbolo delle dodici tribù di Israele. Sanè quindi un esempio di come la Chiesa primitiva si affidasse alla guida divina per prendere decisioni cruciali. Perché Sanè diventatoLa santità di Sanè principalmente legata al suo ruolo die alla sua fedeltà a Cristo. Sebbene non ci siano molte informazioni sui suoi atti dopo l'elezione, la tradizione sostiene che abbia predicato il Vangelo in diverse regioni, tra cui la Giudea e l'Etiopia.