Ilgiorno.it - San Giuliano, furto di rame dalle grondaie di Rocca Brivio

Ladri di metalli in azione: rubati cento metri di. Nuovo colpo dei ladri di metalli: questa volta nel mirino è finita, da cui sono stati sottratti cento metri di. Il, che ha riguardato leindella struttura, è solo l’ultimo di una lunga serie. A scoprire l’accaduto sono stati i volontari, che nel finesettimana si sono recati sul posto. Il danno alla struttura è significativo e purtroppo non si tratta di un episodio isolato. Furti di, laminati, vasi e oggetti metallici avvengono anche nei cimiteri dove sono sempre più frequenti, così come quelli dei cavi elettrici, sottratti in diverse zone lungo le linee ferroviarie o dagli impianti di illuminazione pubblici. Basti ricordare il clamorosodell’antica campana in bronzo a Opera, portata via a bordo di un camion e probabilmente rivenduta a qualche ditta specializzata della zona.