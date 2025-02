Dayitalianews.com - San Giovanni Galermo, sorpreso a spacciare in via Capo Passero, arrestato 17enne

Leggi su Dayitalianews.com

Durante l’attività di perlustrazione del territorio, nelle zone di Trappeto e San, transitando in viae nell’adiacente via Pantelleria, i poliziotti hanno notato un intenso viavai di persone e di veicoli diretti in un punto in particolare di via.Fermata l’auto in via Pantelleria, gli agenti, approfittando dell’oscurità, si sono spostati da via Pantelleria a viaattraverso un angusto passaggio pedonale, che ha consentito loro di sorprendere alle spalle due ragazzi, uno dei quali teneva in mano una busta di plastica. I due, vistisi scoperti, sono fuggiti a piedi, separandosi e correndo in direzioni opposte.In particolare, uno dei due ragazzi, fuggito in direzione della vicina via Ustica, si è prima liberato lungo la strada della busta che teneva in mano e, poi, è riuscito a dileguarsi nelle campagne circostanti.