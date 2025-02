Dayitalianews.com - San Cristoforo, litiga con la moglie ed evade dai domiciliari: “Portatemi da mia madre”

Probabilmente pensava di aver risolto il problema della difficile convivenza con la, il 37enne catanese, detenuto aiche, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato dai militari della Stazione di Piazza Dante per “evasione”.L’altra mattina, infatti, l’uomo, che si trovava nell’abitazione familiare perché sottoposto agli arresticon braccialetto elettronico, dopo averto con la, ha pensato di staccare il dispositivo e uscire di casa, facendo così scattare l’alert alla Centrale Operativa, che ha subito inviato sul posto una pattuglia.I Carabinieri già impegnati sul territorio in un servizio di pattugliamento volto alla prevenzione e repressione dell’illegalità, hanno quindi raggiunto l’appartamento in brevissimo tempo per verificare cosa fosse accaduto.