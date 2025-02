Ilrestodelcarlino.it - Samsung Galaxy Chromebook Go: performance affidabili in un design compatto

IlGo è un computer portatile leggero, pratico e versatile, pensato per la navigazione web, l’uso di applicazioni cloud e le attività quotidiane. Non è ad alte prestazioni, ma è perfetto per studio, il lavoro e l’intrattenimento leggero (la visione di contenuti in streaming, ad esempio). Tra i suoi punti di forza c'è il sistema operativo Chrome OS, leggero e intuitivo, ma si fanno apprezzare anche il display Full HD da 14 pollici, i 4GB di RAM e la buona dotazione di porte e connessioni. Altro vantaggio è il prezzo: solo 171,99€ con l'offerta a tempo di Amazon.a prezzo super L'essenziale per la produttività quotidiana: i punti di forza deldiDal punto di vista estetico, ilGo non ha nulla da invidiare a laptop Windows della stessa fascia di prezzo.