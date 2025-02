Ilrestodelcarlino.it - Samb, ora però non scherziamo. Arriva un altro stop ad Avezzano

ENEDETTESE 0 (4-3-3): Cultraro 6.5, Ferrandino 6.5, Sbardella 7, Barbetta 6 (25’ st Pozatzidis sv), Selvaggio 6.5, Konate 6.5 (48’ st Quaranta sv), Mascella 7, Allessi 6.5, Ferrari 6.5, Bassini 7, Cannavaro 7 (45’ st Staiano sv). A disp.: Esposito, Capitanio, Litteri, Gorobsov, Pensalfini, Baldari. All.: Pagliarini 7ENEDETTESE (4-3-3): Orsini 6, Orfano 5.5 (21’ st Bouah sv), Zini 6 (12’ st Baldassi sv), Gennari 6, Lulli 6 (41’ st Paolini sv), Kerjota 5, Sbaffo 5, Pezzolla 5, Guadalupi 5.5 (38’ st D’Eramo sv), Chiatante 5.5, Moretti 5 (28’ st Fabbrini sv). A disp.: Grillo, Zoboletti, Toure, Tataranni. All.: Palladini 5 Arbitro: Menozzi di Treviso 6 Reti: 45’ pt Cannavaro Note: 1000 spettatori circa. Ammoniti: Sbardella, Barbetta, Zini, Gennari. Angoli: 5-2. Recupero: 1’, 5’ Laenedettese non sa più vincere e perde la seconda partita stagionale proprio contro l’che anche all’andata conquistò i tre punti.