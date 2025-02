Terzotemponapoli.com - Salvione: “Billing è stata una piacevole sorpresa”

Pasquale, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radio Punto Zero.: “Il Napoli deve puntare a ritrovare se stesso”Così il giornalista: “Il Napoli deve puntare a ritrovare se stesso. Viene da un mese nero, con tre pareggi ed una sconfitta che testimoniano un momento di difficoltà. Nella sconfitta di Como gli azzurri hanno fatto un grande primo tempo, ma sono spariti nell’intervallo. Conte deve lavorare sulla fame e sulla voglia di vincere dei suoi per tutti e 90 i minuti e credo che un allenatore come lui possa risolvere questo problema. Mancano ancora 12 partite alla fine del campionato, con tanti scontri diretti, e il rilancio dell’Atalanta rende complicate diverse partite, come lo scontro diretto tra i bergamaschi e l’Inter e diversi incroci che potranno favorire anche il Napoli.