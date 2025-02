Linkiesta.it - Salvare l’Ucraina è l’unico modo per make America great again

Se il gangster di Washington volesse davvero far tornare grande l’dovrebbe andare al fronte, nelorientale, e intimare al dittatore russo «Mr. Putin go back home», come fece un grande presidenteno, Ronald Reagan, nel 1987, col famoso discorso di Berlino dove disse: «Mr. Gorbachev, tear down that wall», «Signor Gorbachev, abbatta quel muro». Oppure dovrebbe fare come un altro grande presidenteno, John Fitzgerald Kennedy, sempre a Berlino: piantare una bandierana a Kyjiv e pronunciare un discorso che passerebbe alla storia per «Ya kyianyn», «io sono un kyjivaiano», una versione contemporanea dell’«Ich bin ein berliner» kennedyano.Un vero presidenteno andrebbe a Kyjiv per dire al mondo libero oggi rappresentato dalche «duemila anni fa, il vanto più grande era “Civis Romanus sum”, mentre più di mezzo secolo fa era “Ich bin ein Berliner!”.