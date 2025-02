Ilfattoquotidiano.it - Saluto romano e “presente” alla cerimonia per Ramelli, 23 militanti assolti a Milano: “Nessun pericolo di ricostituzione del partito fascista”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ile la “chiamata del“, messi in scena “in concreto” da “circa mille”neofascisti, erano ben lontani dal “costituire condotta potenzialmente idoneadel“, ma hanno avuto “solo una specifica valenza di omaggio e di ricordo di un giovane trucidato per le sue idee politiche”. Lo scrive il Tribunale dinelle motivazioni della sentenza con cui, il 28 novembre scorso, ha assolto “perché il fatto non sussiste” 23 imputati – appartenenti a movimenti come Lealtà Azione, Forza Nuova e Casapound – per il reato di “manifestazioni fasciste” previsto dlegge Scelba. La vicenda risale al corteo che si era tenuto, come ogni anno, il 29 aprile del 2019 in memoria dell’omicidio Sergio, giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975.