Ilgiorno.it - Saluti romani alla commemorazione di Ramelli: tutti assolti perché erano “un omaggio e un ricordo”

Milano – La “chiamata del presente” e il “saluto romano”, realizzati “in concreto” da “circa 1,000” giovani,ben lontani dal “costituire condotta potenzialmente idonearicostituzione del partito fascista”, ma hanno avuto “solo una specifica valenza die didel giovane trucidato per le sue idee politiche”. Lo scrive il Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui, il 28 novembre scorso, ha assolto con formula piena, “il fatto non sussiste" cheimputati per “manifestazione fascista”, sulla base dell'articolo 5 della legge Scelba, per aver rispostochiamata del ‘presente»’e aver fattoal corteo che si era tenuto, come ogni anno, il 29 aprile 2019memoria di Sergio, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975.