Salone Auto Torino 2025, tra prototipi, supercar e anteprime

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ilsi appresta a tornare dal 26 al 28 settembre, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panoramamotive nazionale. Dopo il trionfale successo dell’edizione 2024, che ha visto ben 500.000 visitatori provenire da tutte le province italiane e la partecipazione di 43 casemobilistiche, il.L'articolo, traproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrràelettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?